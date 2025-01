Hyundai & Kia stellen 2024 mit umweltfreundlichen Autos neuen Exportrekord auf

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und sein Schwesterunternehmen Kia haben letztes Jahr bei den Ausfuhren von umweltfreundlichen Autos einen neuen Rekordstand erreicht.Die koreanischen Autohersteller gaben am Dienstag bekannt, dass sie nach vorläufigen Schätzungen 707.853 umweltfreundliche Autos im vergangenen Jahr exportiert hätten. Dies seien drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Verglichen mit 2020 wurde ein Zuwachs von 160 Prozent erzielt.Dank des rapiden Wachstums stieg der Anteil der umweltfreundlichen Autos an den Gesamtexporten beider Unternehmen in dem Zeitraum von 17 auf 32 Prozent.Hybridmodelle von Hyundai und Kia ernteten zudem Lob von führenden ausländischen Fachzeitschriften. In einem Vergleich durch das deutsche Magazin „Auto Bild“ übertraf der Hyundai Kona Hybrid den Corolla Cross Hybrid des japanischen Unternehmens Toyota, das für Hybridmodelle bekannt ist.