Kommissarischer Präsident kündigt nach Nordkoreas Raketenstart resolutes Vorgehen an

Photo : YONHAP News

Südkoreas kommissarischer Präsident Choi Sang-mok hat nach dem Raketenstart Nordkoreas am Dienstag ein entschlossenes Vorgehen gegen dessen Provokationen zugesichert.Auf einer Kabinettssitzung sagte Choi, Nordkorea habe heute Vormittag, nur acht Tage nach dem letzten Start am 6. Januar, wieder eine Provokation mit Raketen verübt.Dies stelle einen klaren Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar.Die südkoreanische Regierung werde auf der Grundlage der festen Sicherheitsbereitschaft und des Bündnisses mit den USA noch resoluter auf Nordkoreas Provokationen reagieren, betonte Choi.Nordkorea hat heute mehrere Projektile ins Ostmeer abgefeuert, bei denen es sich vermutlich um ballistische Kurzstreckenraketen handelte. Zuvor hatte Nordkorea am 6. Januar eine ballistische Hyperschall-Mittelstreckenrakete mit Feststoffantrieb getestet.