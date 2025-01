Biden würdigt trilaterale Kooperation zwischen Südkorea, USA und Japan als diplomatische Errungenschaft

Photo : YONHAP News

Eine Woche vor seinem Abschied aus dem Amt hat US-Präsident Joe Biden den Aufbau einer trilateralen Partnerschaft mit Südkorea und Japan als diplomatische Errungenschaft seiner Regierung gewürdigt.In einer Rede zur Außenpolitik im Außenministerium in Washington am Montag (Ortszeit) sagte Biden, man habe es geschafft, was nur wenige für möglich gehalten hätten. Man habe die allererste Partnerschaft zwischen den USA, Japan und Südkorea aufgebaut.Biden bezeichnete auch das Militärbündnis AUKUS zwischen den USA, Australien und Großbritannien sowie den Quadrilateralen Sicherheitsdialog (Quad) zwischen den USA, Australien, Großbritannien und Indien als diplomatische Errungenschaften im indopazifischen Raum.Dank seiner Regierung gewännen die USA den globalen Wettlauf im Vergleich zu vor vier Jahren. Die USA und ihre Verbündeten seien nun stärker, ihre Gegner und Konkurrenten seien schwächer, hieß es weiter.Biden forderte außerdem, die USA müssten Nordkorea abschrecken, da es mit dem Säbel rassele und sich Russland annähere.