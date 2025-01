JCS: Nordkorea feuert Kurzstreckenraketen ins Ostmeer ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstagmorgen ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte gab bekannt, dass gegen 9.30 Uhr der Start mehrerer ballistischer Kurzstreckenraketen vom Gebiet Ganggye in der Provinz Jagang aus ins Ostmeer entdeckt worden sei.Die Raketen waren etwa 250 Kilometer weit geflogen, ehe sie im Ostmeer niedergingen.Dies stellt den zweiten Start ballistischer Raketen durch Nordkorea im laufenden Jahr dar.Die neuen Raketenabschüsse erfolgten acht Tage nach dem Start einer ballistischen Hyperschall-Mittelstreckenrakete am 6. Januar.Daraufhin hielt das Büro für nationale Sicherheit in Seoul eine Sitzung unter dem Vorsitz des zweiten stellvertretenden Direktors Yin Sung-hwan ab. Die Teilnehmer tauschten sich über die Situation in Bezug auf die nordkoreanischen Raketen aus und erörterten, wie künftig dagegen vorgegangen werden kann.