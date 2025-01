Parteiübergreifende Resolution zur Bestimmung von Koreanisch-Amerikanischem Tag im US-Kongress eingebracht

Photo : YONHAP News

Eine parteiübergreifende Resolution zur Bestimmung des 13. Januar zum Koreanisch-Amerikanischen Tag (Korean American Day) ist im US-Kongress eingebracht worden.Das gab das koreanischstämmige Mitglied des Repräsentantenhauses, Young Kim, am Montag (Ortszeit) in einer Pressemitteilung bekannt.Koreanische Amerikaner seien seit 122 Jahren im Klassenzimmer, am Arbeitsplatz und sogar im Kongress erfolgreich. Sie hätten daran gearbeitet, die Nation zu einem besseren Ort zu machen, sagte Kim.Sie sei stolz darauf, als Vertreterin einer koreanisch-amerikanischen Gemeinschaft in Südkalifornien und als eines der koreanisch-amerikanischen Mitglieder des Repräsentantenhauses eine parteiübergreifende Resolution zu Ehren des Koreanisch-Amerikanischen Tags mit anzuführen. Sie werde im Kongress weiter kämpfen, um sicherzustellen, dass der amerikanische Traum für künftige Generationen lebendig bleibe, fuhr sie fort.Am 13. Januar 1903 waren die ersten Einwanderer aus Korea in den USA angekommen.