Samsung Electronics behält 2024 Spitzenposition im Weltmarkt für Smartphones

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat letztes Jahr seine Spitzenposition im globalen Markt für Smartphones verteidigt.Laut dem globalen Marktforschungsunternehmen Counterpoint blieb Samsung im vergangenen Jahr mit 19 Prozent Marktanteil an der Spitze. Sein Anteil sank von 20 Prozent im Jahr 2023.Auf Platz zwei folgte Apple mit 18 Prozent Anteil. Das US-Unternehmen verlor verglichen mit dem Vorjahr ebenfalls einen Prozentpunkt.An dritter Stelle lag Xiaomi mit 15 Prozent. Der chinesische Hersteller konnte zwei Jahre in Folge seinen Anteil jeweils um einen Prozentpunkt verbessern.Samsung konnte letztes Jahr aufgrund der starken Nachfrage nach der Galaxy S24-Serie und A-Serie den Weltmarkt anführen.Die mit KI-Funktionen ausgerüstete S24-Serie habe seine Vorgänger übertroffen und sei besonders in Westeuropa und den USA gut angekommen, so Counterpoint.