„Dynamite“ von BTS erreicht als erster K-Pop-Song zwei Milliarden Streams auf Spotify

Photo : YONHAP News

Das Lied „Dynamite“ der K-Pop-Band BTS hat zwei Milliarden Streams auf Spotify erreicht.Nach Angaben ihrer Agentur Bighit Music durchbrach das im August 2020 veröffentlichte Lied mit Stand 12. Januar die Marke von zwei Milliarden Streams auf der Streaming-Plattform. Dies habe „Dynamite“ als erster Song einer K-Pop-Gruppe geschafft.„Dynamite“ war als erster Song eines koreanischen Sängers oder einer Gruppe auf Platz eins in die Spotify-Charts Daily Top Songs Global eingestiegen.BTS konnte zudem mit dem Song als erste koreanische Sänger oder Band die Spitzenposition in der US-Hitparade Billboard Hot 100 erobern.„Dynamite“ wurde Ende letzten Jahres in die von der US-Website UPROXX erstellte Liste der 100 besten Hits des Jahrhunderts aufgenommen.