Präsident Yoon erscheint nicht zu erster Anhörung im Amtsenthebungsverfahren

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol ist nicht zum ersten Verhandlungstermin des Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn erschienen.Das Verfassungsgericht teilte bei der ersten Anhörung am Dienstag mit, dass es aufgrund der Abwesenheit des Angeklagten nach dem Verfassungsgerichtsgesetz die Verhandlung nicht durchführen werde. Nur vier Minuten nach der Eröffnung wurde der Termin beendet.Der nächste Verhandlungstermin wurde für 14 Uhr am Donnerstag anberaumt.Am nächsten Termin werde das Verhandlungsverfahren durchgeführt, auch wenn die Streitparteien nicht erscheinen würden, erklärte das Verfassungsgericht.Das Verfassungsgericht wies am Dienstag außerdem den Antrag von Yoons Verteidigern auf den Ausschluss von Richterin Chung Kye-sun vom Prozess zurück. Dies hatten sie unter dem Vorwand der politischen Gesinnung der Richterin gefordert.