Photo : YONHAP News

Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) hat Präsident Yoon Suk Yeol festgenommen.Das CIO teilte am Mittwoch mit, der Haftbefehl gegen Präsident Yoon sei heute um 10.33 Uhr vollstreckt worden.Yoon steht im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember im Verdacht auf Hochverrat und Machtmissbrauch.Es ist das erste Mal in der Geschichte Südkoreas, dass ein amtierender Präsident von einer Ermittlungsbehörde verhaftet wurde.