Beschäftigungsquote erstmals seit 46 Monaten rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Beschäftigungsquote in Südkorea ist im Dezember erstmals seit 46 Monaten zurückgegangen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch sank die Beschäftigungsquote im vergangenen Monat um 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 61,4 Prozent.Die Zahl der Erwerbstätigen ab 15 Jahren fiel um 52.000 im Vorjahresvergleich auf 28,04 Millionen Menschen.Die Behörde vermutete als Grund das Auslaufen verschiedener Beschäftigungsprogramme der Regierung und die Konjunkturlage.In der Baubranche, die unter der schlechten Konjunktur leidet, schrumpfte die Erwerbstätigenzahl besonders deutlich, und zwar um 157.000 Personen.Die Zahl der Arbeitslosen stieg gegenüber dem Vorjahr um 171.000 Personen an.