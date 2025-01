Selenskyj veröffentlicht weiteres Video von nordkoreanischem Kriegsgefangenen

Photo : YONHAP News

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein neues Video vom Verhör eines nordkoreanischen Kriegsgefangenen veröffentlicht.Selenskyj schrieb am Dienstag (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst X, die Kommunikation zwischen den gefangenen nordkoreanischen Soldaten und ukrainischen Ermittlern gehe weiter. Man ermittele den Sachverhalt und überprüfe alle Einzelheiten.In dem neuen Video wird einer der zwei nordkoreanischen Soldaten gezeigt, die die ukrainischen Streitkräfte in der russischen Region Kursk lebend gefangen genommen haben sollen. Dies hatte Selenskyj am Sonntag bekannt gegeben.In dem etwa vierminütigen Filmmaterial antwortet der nordkoreanische Soldat liegend auf die Fragen eines ukrainischen Ermittlers, die von einem Dolmetscher ins Koreanische übersetzt werden.Der Soldat wird gefragt, wie seine Gefangennahme abgelaufen sei. Auch Fragen nach gefälschten russischen Ausweisdokumenten und erhaltenen Anweisungen für den Einsatz auf dem Schlachtfeld werden gestellt.Der Nordkoreaner erklärt in dem Video, er habe sich nicht zurückziehen können, da er im Kampf verwundet worden sei. Er habe drei bis fünf Tage in einem Wald verbracht, bevor er vom ukrainischen Militär entdeckt und mit dem Auto weggebracht worden sei.