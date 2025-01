Erstmals in Südkoreas Geschichte amtierender Präsident verhaftet

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ermittlungsbehörden haben am Mittwoch Präsident Yoon Suk Yeol verhaftet.Er steht im Zusammenhang mit der Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember im Verdacht des Hochverrats.Das zuständige gemeinsame Ermittlungsteam des Büros für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) und der Polizei gab bekannt, dass der Haftbefehl gegen Yoon um 10.33 Uhr vollstreckt worden sei.Ein Autokorso mit Yoon an Bord verließ gegen 10.38 Uhr die Präsidentenresidenz im Viertel Hannam-dong in Seoul. Der Korso kam gegen 10.53 Uhr im Regierungskomplex in Gwacheon südlich von Seoul an, wo das CIO ansässig ist.Die Behörde will innerhalb der 48-stündigen Frist nach Verhaftung einen Untersuchungshaftbefehl gegen Yoon beantragen, nachdem sie diesen vernommen hat.Nach dem Verhör wird Yoon zunächst in der Untersuchungshaftanstalt Seoul in Uiwang festgehalten werden.Die Festnahme erfolgte 43 Tage nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts durch Yoon am 3. Dezember. Es ist das erste Mal in der Verfassungsgeschichte Südkoreas, dass ein amtierender Staatspräsident von Ermittlungsbehörden verhaftet wurde.