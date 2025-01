Präsident Yoon verurteilt Verhaftung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gegen seine Verhaftung protestiert.Er erkenne die Ermittlungen durch das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) nicht an, sagte er in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft.In dem etwa dreiminütigen Video kritisierte er die Vollstreckung des Haftbefehls durch das CIO.Er behauptete, dass sein Eingehen auf dieses „illegale und ungültige“ Verfahren nicht bedeutete, dass er es anerkenne. Vielmehr wolle er als Präsident, der die Verfassung und das Rechtssystem der Republik Korea schützen müsse, ein Blutvergießen verhindern.Yoon bedankte sich außerdem bei seinen Anhängern für die Unterstützung und Ermutigung.Es ist Yoons erster offizieller Auftritt seit 32 Tagen. Er hatte zuletzt am 14. Dezember nach der Verabschiedung eines Amtsenthebungsantrags gegen ihn in der Nationalversammlung eine öffentliche Videoansprache gehalten.