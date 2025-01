„Squid Game“ Staffel 2 führt dritte Woche in Folge Netflix-Charts an

Photo : YONHAP News

Die zweite Staffel von „Squid Game“ ist die dritte Woche in Folge die meistgesehene Produktion auf Netflix gewesen.Laut den Netflix-Charts der globalen Top 10 am Mittwoch erreichte die Staffel 2 von „Squid Game“ in der zweiten Januarwoche insgesamt 188,3 Millionen Zuschauerstunden. Damit belegte die koreanische Serie von Regisseur Hwang Dong-hyuk den ersten Platz unter allen Produktionen.Die Serie kam auf 26 Millionen Views. Das ist das Ergebnis der Teilung der Zuschauerstunden durch ihre Gesamtlänge von sieben Stunden und zehn Minuten.Allein mit dem Ergebnis in den ersten drei Wochen wurde die neue Staffel von „Squid Game“ die drittmeistgesehene Produktion in der Geschichte von Netflix, nach „Squid Game“ Staffel 1 und der US-Serie „Wednesday“.In 70 der 93 Länder, in denen Netflix-Ranglisten ermittelt werden, belegte sie den ersten Platz.