Südkorea, USA und Japan halten gemeinsames Luftmanöver mit B-1B-Bomber ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben ein gemeinsames Luftmanöver mit dem strategischen US-Bomber B-1B durchgeführt.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium wurde die Übung am Mittwoch über Gewässern in der Nähe der koreanischen Halbinsel abgehalten. Daran beteiligt waren südkoreanische F-15K-Kampfflugzeuge sowie japanische F-2-Jagdflugzeuge.Das Ministerium erklärte, das Manöver diene der Stärkung der Fähigkeiten der drei Länder, den wachsenden nuklearen und ballistischen Bedrohungen durch Nordkorea zu begegnen.Dazu gehöre auch der Raketenstart vom vergangenen Montag, bei dem Nordkorea eine neue Mittelstrecken-Hyperschallrakete getestet haben soll.Das letzte Luftmanöver der drei Länder unter Beteiligung eines B-1B-Bombers fand am 3. November statt.