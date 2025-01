Koreanische Sijo-Gedichte werden zum Mond gebracht

Photo : YONHAP News

Eine Reihe koreanischer Sijo-Gedichte wird mit einer privaten US-Mondlandefähre zum Mond gebracht.Sijo ist eine traditionelle Form der koreanischen Poesie.Laut der Sejong Cultural Society, einer in Chicago ansässigen Kulturstiftung von Koreanern, wird an Bord des Mondlanders „Blue Ghost“ des US-Raumfahrtunternehmens Firefly Aerospace eine Zeitkapsel von Lunar Codex geschickt, in der elf Sijo-Gedichte enthalten sind.Der Start war am heutigen Mittwoch um 1.30 Uhr (Ortszeit) oder um 14.30 Uhr koreanischer Zeit geplant.Lunar Codex ist ein Projekt mit dem Ziel, verschiedene Kunstwerke zum Mond zu bringen.Bei der diesmaligen Mission namens „Codex Serenity“ wird „Polaris Trilogy“, eine im Auftrag von Lunar Codex verfasste Gedichtsammlung, zum Mond gebracht. Diese umfasst auch koreanische Sijo-Gedichte.Sollte der Mondlander erfolgreich auf dem Mond landen, wird dies die erste Mondlandung von Daten im koreanischen Alphabet darstellen.Südkorea hatte 2022 an Bord seiner Mondsonde „Danuri“ das Musikvideo zum Song „Dynamite“ der K-Pop-Band BTS dabei, um das Weltrauminternet zu testen.