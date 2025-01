Korruptionsermittlungsbehörde verschiebt Verhör von Yoon auf 14 Uhr am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) hat das Verhör von Präsident Yoon auf Donnerstag um 14 Uhr verschoben.Ursprünglich war der Beginn des zweiten Verhörtages für Donnerstagmorgen angesetzt. Auf Antrag von Yoons Anwaltsteam wurde der Termin aus gesundheitlichen Gründen verlegt.Yoon wurde am Mittwochmorgen in seiner Residenz festgenommen und um 11 Uhr in der CIO-Zentrale in Gwacheon, Provinz Gyeonggi, als Verdächtiger befragt. Er steht im Zusammenhang mit der Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember im Verdacht des Hochverrats.Die Befragung dauerte insgesamt zehn Stunden und 40 Minuten, einschließlich Pausen, und endete um 21.40 Uhr.Das CIO hat bis Freitag um 10.33 Uhr Zeit, um entweder einen Antrag auf Untersuchungshaft zu stellen oder Yoon freizulassen.