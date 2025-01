Yoon erschien nicht zum Verhör am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist nicht zum Verhör durch die Korruptionsermittlungsbehörde am Donnerstag erschienen.Yoons Verteidiger Yun Gap-geun gab am Donnerstag bekannt, der Präsident habe am Mittwoch seine Position bereits ausreichend dargelegt und daher sei keine weitere Untersuchung erforderlich.Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) hatte Yoon am Mittwoch festgenommen, ihn über zehn Stunden lang verhört und anschließend in das Untersuchungsgefängnis Seoul in der Provinz Gyeonggi überführt.Die Behörde hatte ursprünglich geplant, das Verhör am Donnerstagmorgen fortzusetzen, verschob den Termin jedoch auf 14 Uhr, nachdem Yoons Anwaltsteam die Verschiebung mit Verweis auf gesundheitliche Probleme des Präsidenten beantragt hatte.Später erklärte das Anwaltsteam, dass Yoon auch zum verschobenen Verhör nicht erscheinen werde.