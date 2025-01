Weißes Haus bekräftigt nach Yoons Verhaftung Kooperation mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat angesichts der Verhaftung von Präsident Yoon Suk Yeol ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Regierung bekräftigt.Dabei wurde die Festigkeit des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA betont.Entsprechendes äußerte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus am Mittwoch (Ortszeit) in einem schriftlichen Interview mit Südkoreas Medien.Die Vereinigten Staaten stünden fest an der Seite des koreanischen Volks. Sie bekräftigten ihr gemeinsames Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit, sagte er.Hinsichtlich des Vorgangs bis zur Verhaftung von Präsident Yoon teilte das US-Außenministerium die Ansicht mit, dass Südkorea die Stärke seines demokratischen Fundaments gezeigt habe.Die Europäische Union teilte mit, sie glaube, dass die derzeitige politische Situation nach Gesetzen der Republik Korea bewältigt werde.Die Republik Korea sei ein wichtiger strategischer Partner der EU. Man arbeite weiterhin im Einklang mit den gemeinsamen Prioritäten eng zusammen, sagte ein Sprecher der Union.