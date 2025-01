Yoons Verteidigerteam beantragt gerichtliche Überprüfung von Rechtmäßigkeit der Verhaftung

Photo : YONHAP News

Das Verteidigerteam von Präsident Yoon Suk Yeol hat eine gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Yoons Verhaftung beantragt.Das Team stellte den Antrag am Mittwoch beim Bezirksgericht Seoul Zentral.Sollte ein Gericht im Rahmen einer solchen Überprüfung eine Verhaftung als unrechtmäßig oder ungerecht einstufen, soll der betroffene Verdächtige freigelassen werden.Yoons Anwaltsteam warf in einer Stellungnahme am Mittwoch dem Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) vor, aufgrund eines von einem unzuständigen Gericht erlassenen, illegalen Haftbefehls in die Präsidentenresidenz illegal eingedrungen zu sein und die Verhaftung des Präsidenten gewagt zu haben.Yoons Verteidiger argumentieren, dass das CIO nicht befugt sei, zum Hochverratsvorwurf zu ermitteln. Es ist nach ihrer Meinung auch gesetzwidrig, beim Bezirksgericht Seoul West, und nicht beim Bezirksgericht Seoul Zentral, einen Haftbefehl beantragt zu haben.Beamte des CIO und der Polizei hatten am Mittwochvormittag, acht Tage nach dem Erlass des zweiten Haftbefehls gegen Yoon, diesen in der Präsidentenresidenz in Seoul verhaftet.