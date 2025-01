Südkorea und China nehmen Freihandelsgespräche über Dienstleistungen und Investitionen wieder auf

Photo : YONHAP News

Südkorea und China haben ihre Verhandlungen über die Ausweitung ihres Freihandelsabkommens auf Dienstleistungen und Investitionen nach einer vierjährigen Unterbrechung wieder aufgenommen.Die zehnte Runde der Folgeverhandlungen finde seit dem gestrigen Mittwoch drei Tage lang in Seoul statt, teilte das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag mit.Nach dem Inkrafttreten ihres bilateralen Freihandelspaktes im Jahr 2015 hatten beide Länder im März 2018 Folgegespräche zu den Bereichen Dienstleistungen und Investitionen aufgenommen.Die letzten Verhandlungen hatten 2020 stattgefunden. Bei der neuen Runde will die südkoreanische Regierung die Beratungen über Verbesserungen in den Bereichen Dienstleistungen, Investitionen und Finanzen beschleunigen.Mit der Schwächung multilateraler Handelssysteme trete die Bedeutung bilateraler Freihandelspakte in den Vordergrund, sagte Kwon Hye-jin, Südkoreas Chefunterhändlerin. Man werde die offiziellen Folgeverhandlungen zwischen Südkorea und China auf regelmäßiger Basis führen, um diese in Schwung zu halten.