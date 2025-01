CIO verschiebt Beantragung von Untersuchungshaftbefehl gegen Yoon

Photo : YONHAP News

Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) will die Entscheidung über die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls gegen Präsident Yoon Suk Yeol vorerst verschieben.Zuerst werde das Ergebnis einer gerichtlichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Yoons Verhaftung abgewartet, sagte ein Mitarbeiter des CIO am Donnerstag Reportern gegenüber.Einen entsprechenden Antrag wird die Behörde voraussichtlich beim Bezirksgericht Seoul West stellen, wenn sie sich dafür entscheiden.Auf die Frage, ob das CIO nach der richterlichen Vernehmung im Rahmen der Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Yoons Verhaftung diesen wieder verhören werde, sagte der Beamte, es sei im Moment schwer zu sagen, ob dies möglich sei.Auf Antrag von Yoons Verteidigerteam soll eine Vernehmung zur Feststellung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung am Donnerstag um 17 Uhr vor dem Bezirksgericht Seoul Zentral beginnen.Das Gericht muss innerhalb von 24 Stunden nach der Vernehmung über die eventuelle Freilassung entscheiden. Deshalb wird am morgigen Freitag mit dem Ergebnis gerechnet.