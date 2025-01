Südkorea und USA halten gemeinsame Übung gegen feindliche Feuerkraft ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben ihre gemeinsame Übung zur Bekämpfung feindlicher Feuerkraft, Combined Counter-fire eXercise (CCX), abgehalten.Das gab das südkoreanische Kommando für Bodeneinsätze bekannt.Die Übung CCX ist eine Stabsrahmenübung mit dem Ziel, im Krisenfall die für die Hauptstadtregion bedrohliche, feindliche Langstreckenfeuerkraft innerhalb kürzester Zeit zu vernichten. Hierfür wird auf der Grundlage der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA das System zur Ausführung einer Operation gegen die Feuerkraft eingeübt.Der von Dienstag bis Donnerstag abgehaltenen diesmaligen Übung lag ein Übungsszenario zugrunde, in dem die in letzter Zeit fortgeschrittene Bedrohung durch Nordkoreas Raketen berücksichtigt wurde. Simuliert wurde eine Operation gegen eine Feuerkraft, die beim Übergang zu einem Krieg und in einem Krieg denkbar ist.Zuvor hatte das südkoreanische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass Südkorea, die USA und Japan am Mittwoch ein gemeinsames Luftmanöver mit dem strategischen US-Bomber B-1B durchgeführt hätten.Die Luftwaffen Südkoreas und der USA hatten am Mittwoch auch die erste gemeinsame Luft-Boden-Schießübung in diesem Jahr abgehalten.