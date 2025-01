Kreml will Informationen über eventuellen Russland-Besuch von Kim Jong-un sofort liefern

Photo : YONHAP News

Moskau hat die Möglichkeit eines Russland-Besuchs von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un nicht dementiert.Sobald konkrete Informationen über fortgesetzte Kontakte auf höchster Ebene vorlägen, werde man Bescheid geben, sagte Dmitri Peskow, Sprecher des Kremls, am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse.Der russische Präsident Wladimir Putin hat im vergangenen Juni Nordkorea besucht und ein Spitzentreffen mit Kim abgehalten. Dabei hat er Kim zu einem Gegenbesuch in Russland eingeladen.Beobachter gehen davon aus, dass Kim zum Tag des Sieges am 9. Mai nach Russland reisen würde.Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow hat im Dezember gesagt, dass nordkoreanische Soldaten an der Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges teilnehmen könnten.