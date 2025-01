Beschäftigungsquote von Frauen in Südkorea 2023 auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Beschäftigungsquote der Frauen in Südkorea hat im vorletzten Jahr einen neuen Rekordstand von 54,1 Prozent erreicht.Das geht aus dem „Weißbuch über die Wirtschaftstätigkeiten der Frauen 2024“ hervor. Das Weißbuch veröffentlichten das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit sowie das Ministerium für Gleichstellung und Familie am Donnerstag.Laut dem Papier waren 12,46 Millionen Frauen im Jahr 2023 erwerbstätig. Dies sind 303.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor.Die Beschäftigungsquote der Frauen zog 2023 gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte auf 54,1 Prozent an. Verglichen mit zehn Jahren zuvor stieg der Wert um 5,2 Prozentpunkte.Der Durchschnittslohn von Frauen erreichte lediglich 71 Prozent des Lohnniveaus von Männern.Die Arbeitnehmerinnen verdienten 2023 im Monatsschnitt 2,783 Millionen Won (1.910 Dollar), damit 1,477 Millionen Won (1.010 Dollar) weniger als die Männer.Südkorea weist damit das größte geschlechtsspezifische Lohngefälle unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf.