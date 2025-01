Nordkoreas Medien berichten nach zwei Tagen über Yoons Verhaftung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben am Freitag, zwei Tage nach der Verhaftung des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol, darüber berichtet.Dabei zitierten sie ausländische Medienberichte.Der Radiosender Korean Central Broadcasting Station (KCBS) und das Organ der Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ meldeten am Freitag das Ereignis.Die internationale Gemeinschaft berichte in Eilmeldungen, dass ein amtierender Präsident erstmals in der Geschichte verhaftet und die Marionette Yoon Suk Yeol zu einer Ermittlungsbehörde gebracht worden sei, hieß es.Die ausländischen Medien hätten den Vorgang der Vollstreckung des zweiten Haftbefehls als „außergewöhnliche Szene“ vorgestellt. Sie hätten unter anderem das miserable Schicksal von Yoon Suk Yeol und die Wirren in der südkoreanischen Gesellschaft kommentiert, die weiter eskalieren würden, hieß es weiter.„Rodong Sinmun“ und KCBS sind Medien für die nordkoreanische Bevölkerung. Daher wird erwartet, dass sich die Nachricht über Yoons Verhaftung schnell in der nordkoreanischen Gesellschaft verbreiten wird.Nach langem Schweigen hatten Nordkoreas Inlandsmedien erst am 11. und 12. Dezember über die kurzfristige Ausrufung des Kriegsrechts durch Yoon am 3. Dezember und die politische Situation seitdem in Südkorea berichtet. Über die Verabschiedung des Amtsenthebungsantrags gegen Yoon war nach zwei Tagen berichtet worden.