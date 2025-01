Gericht weist Yoons Anfechtung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung ab

Photo : YONHAP News

Ein Gericht hat den Antrag von Präsident Yoon Suk Yeol auf die Überprüfung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung abgewiesen.Das Bezirksgericht Seoul Zentral lehnte am Donnerstag den Antrag ab. Es gebe keinen Grund, die Überprüfung der Rechtmäßigkeit zu verlangen, hieß es zur Begründung.Gegen das Ergebnis einer Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Verhaftung kann kein Rechtsmittel erhoben werden.Daher wird Yoon weiter in Gewahrsam sein. Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) wird voraussichtlich am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl gegen Yoon beantragen.Nach dem ersten Verhör durch das CIO am Mittwoch hatte Yoon behauptet, dass es sich um eine illegale Verhaftung gehandelt habe. Daraufhin hatte er beim Gericht Seoul Zentral die Überprüfung der Rechtmäßigkeit seiner Verhaftung beantragt.