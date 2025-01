KHNP und Westinghouse beenden Streit um geistiges Eigentum

Photo : KBS News

Das koreanische Unternehmen Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) und das US-Unternehmen Westinghouse Electric Company haben ihren jahrelangen Streit um geistiges Eigentum beigelegt.KHNP und der staatliche Stromversorger Korea Electric Power Corporation (KEPCO) gaben in einer Pressemitteilung am Freitag die Einigung mit Westinghouse bekannt, den Streit um geistiges Eigentum offiziell zu beenden und im globalen Kernenergiemarkt stärker zu kooperieren.Beide Seiten erreichten am Donnerstag (Ortszeit) in den USA eine Einigung in den Verhandlungen wegen des Streits um ein Reaktormodell.Westinghouse hatte den Export des koreanischen Reaktormodells APR1400 durch KHNP bremsen wollen. Die US-Firma hatte argumentiert, dass das Modell auf seiner Originaltechnologie basiere.KHNP hatte auf der Position beharrt, dass das Modell erfolgreich lokalisiert worden sei und daher ohne Weiteres exportiert werden könne.Der Streit zwischen den beiden Unternehmen galt als größte Hürde vor der Unterzeichnung des endgültigen Vertrags über den Bau neuer Reaktorblöcke am Kernkraftwerk Dukovany zwischen KHNP und Tschechien.