Südkoreas Botschafter nimmt an Trumps zweiter Amtseinführung teil

Photo : YONHAP News

Bei der Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten wird Südkorea von seinem Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, vertreten.Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Donnerstag Reportern gegenüber, dass nach dem Protokoll der Botschafter in den USA als Vertreter der Regierung an der Amtseinführung teilnehmen werde.In den USA waren bisher gewöhnlich Einladungen zur Amtseinführung eines neuen Präsidenten an die Botschafter-Ehepaare in Washington geschickt worden. Demnach war die südkoreanische Regierung bei solchen Veranstaltungen hauptsächlich von seinem Botschafter in den USA vertreten worden.Nachbarländer scheinen auf Trumps zweite Amtseinführung Gewicht zu legen. China wird dessen stellvertretenden Staatspräsidenten Han Zheng dazu entsenden. Aus Japan wird ungewöhnlicherweise Außenminister Takeshi Iwaya daran teilnehmen.Die südkoreanische Regierung plant, nach dem Amtsantritt der zweiten Trump-Regierung Außenminister Cho Tae-yul zu einem frühen Zeitpunkt in die USA zu schicken.Sollte der Besuch zustande kommen, wird Cho voraussichtlich die Bedeutung des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses und der trilateralen Zusammenarbeit mit Japan in der Trump-Regierung unterstreichen.