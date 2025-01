Südkoreas UN-Botschafter verurteilt Einsatz nordkoreanischer Soldaten im Ukraine-Krieg

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, hat einen Stopp der illegalen Militärzusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland gefordert.Die Forderung unterbreitete Hwang am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Ukraine.Die Aussagen von zwei vor kurzem gefangen genommenen nordkoreanischen Soldaten zeigten deutlich, dass die nordkoreanischen Truppen in Kämpfen eingesetzt und wie Verbrauchsgüter genutzt würden, sagte er.Der Diplomat zitierte die Einschätzung seiner Regierung, dass von den rund 12.000 nach Russland entsandten nordkoreanischen Soldaten mehr als 300 getötet und etwa 2.700 verwundet worden seien. Die erheblichen Verluste der nordkoreanischen Truppen führte er auf unmenschliche Taktiken zurück. Als ein Beispiel wurde genannt, dass nordkoreanische Truppen wie „menschliche Minensucher“ Minenfelder in einer Kolonne durchquerten.Hwang fuhr fort, er habe als koreanischer Muttersprachler deutlich erkennen können, dass die beiden Soldaten Koreanisch mit nordkoreanischem Akzent sprächen. Die Ukraine hatte zuvor Videos von Verhören der zwei gefangenen nordkoreanischen Soldaten veröffentlicht.Das Treffen des Sicherheitsrats wurde im Vorfeld des dritten Jahrestags des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Gesuch der USA und von Slowenien einberufen.