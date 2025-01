Umfrage: Regierungspartei PPP überholt bei Zustimmungswerten Oppositionspartei DP

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat in einer Umfrage bei den Zustimmungswerten die führende Oppositionspartei Demokratische Partei (DP) überholt.Laut den am Freitag veröffentlichten Ergebnissen der Umfrage von Gallup Korea kam die PPP auf 39 Prozent Zustimmung, während die DP 36 Prozent erhielt. Befragt wurden von Dienstag bis Donnerstag landesweit 1.001 Menschen.Die Regierungspartei gewann gegenüber der letzten Woche fünf Prozentpunkte. Der Beliebtheitswert für die DP blieb unverändert.Gallup Korea erklärte, dass die DP Mitte Dezember, nach der Verabschiedung des Amtsenthebungsantrags gegen Präsident Yoon Suk Yeol, den höchsten Zustimmungswert seit dem Amtsantritt der Regierung Yoon erreicht und ihren Vorsprung vor der PPP vergrößert habe. Aber im laufenden Monat seien die beiden größten Parteien zu ähnlichen Werten wie vor der Ausrufung des Kriegsrechts zurückgekehrt.Gallup Korea ging davon aus, dass inmitten der eskalierenden Konfrontation zwischen den Lagern um die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Yoon die wiederholten Botschaften des Präsidenten und der Regierungspartei an ihre Anhänger eine Rolle gespielt hätten.In Bezug auf die nächste Präsidentschaftswahl antworteten 40 Prozent, es wäre besser, dass der Kandidat der Regierungspartei gewinnen würde. 48 Prozent hofften auf einen Sieg des Kandidaten der Opposition, um einen Machtwechsel zu verwirklichen. Zwölf Prozent hatten sich dazu noch keine Meinung gebildet.