USA sanktionieren wegen Entsendung nordkoreanischer IT-Arbeiter Firmen und Einzelpersonen

Photo : YONHAP News

Das US-Finanzministerium hat gegen zwei Nordkoreaner und vier Organisationen wegen der Beteiligung an der illegalen Entsendung nordkoreanischer IT-Arbeiter ins Ausland Sanktionen verhängt.Das gab das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen (OFAC) des Finanzministeriums am Donnerstag (Ortszeit) in einer Pressemitteilung bekannt.Auf die Sanktionsliste gesetzt wurden die Abteilung 53 des nordkoreanischen Ministeriums der Streitkräfte des Volks und deren Tarnfirmen Korea Osong Shipping sowie Chonsurim Trading Corporation. Auch die in China ansässige Firma Liaoning China Trade Industry Co., Ltd. wurde sanktioniert.Bei den beiden sanktionierten Nordkoreanern handelt es sich um Jong In-chol, Präsident der nordkoreanischen IT-Arbeiterdelegation von Chonsurim in Laos, und Son Kyong-sik, im chinesischen Shenyang ansässiger Generalbevollmächtigter von Osong.Nordkorea entsende Tausende von hochqualifizierten IT-Arbeitern in die ganze Welt, um die Sanktionen der USA und der Vereinten Nationen zu umgehen. Die nordkoreanische Regierung enthalte diesen Arbeitskräften bis zu 90 Prozent ihrer Löhne im Ausland vor. Sie generiere auf diese Weise jährlich Einnahmen von mehreren hundert Millionen Dollar für ihre Massenvernichtungswaffenprogramme, so das OFAC.