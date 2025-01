Seoul will frühzeitig Konsultationskanal mit neuer US-Regierung einrichten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will auf der Grundlage des festen bilateralen Bündnisses frühzeitig einen Konsultationskanal mit der neuen US-Regierung einrichten.Die Absicht teilte der kommissarische Präsident Choi Sang-mok am Donnerstag in einer Sitzung zu wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Angelegenheiten mit.Man wolle die Kräfte im privaten und öffentlichen Sektor für die externe Kooperation bündeln, um nach einer stabilen Weiterentwicklung der Allianz zwischen Südkorea und den USA zu streben, sagte er.Man werde neue Kooperationsbereiche, einschließlich der Schiffbauindustrie, finden und sich auf anstehende Angelegenheiten wie die Verhängung neuer Zölle gründlich vorbereiten, betonte er weiter.Nach seinem Wahlsieg im November hatte der designierte US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat mit dem mittlerweile suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Südkorea in der Schiffbaubranche zur Sprache gebracht.Trump hatte zudem drastische Zollerhöhungen angekündigt.