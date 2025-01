Gericht erlässt Untersuchungshaftbefehl gegen Präsident Yoon

Photo : YONHAP News

Das Bezirksgericht Seoul West hat am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl gegen Präsident Yoon Suk Yeol erlassen.Das Gericht sieht die Gefahr der Beweisvernichtung im Zusammenhang mit dem gescheiterten Kriegsrechtsversuch vom 3. Dezember.Es ist das erste Mal in der Verfassungsgeschichte Südkoreas, dass ein amtierender Präsident in Untersuchungshaft genommen wird.Durch den Untersuchungshaftbefehl wird Yoon bis zu 20 Tage in Gewahrsam gehalten, einschließlich der Tage, die er bereits im Untersuchungsgefängnis verbracht hat.Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) wird den Fall voraussichtlich bis Freitag an die Staatsanwaltschaft übergeben. Diese plant, die Ermittlungen fortzusetzen und bis zum 5. Februar eine Klage einzureichen.