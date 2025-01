Präsident Yoon ruft nach Gewalt im Gericht zu friedlicher Meinungsäußerung auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat nach den Angriffen auf ein Gericht in Seoul seine Anhänger aufgerufen, ihre Meinung friedlich zu äußern.Am frühen Sonntagmorgen hatten Anhänger des suspendierten Präsidenten das Gebäude des Bezirksgerichts Seoul West gestürmt. Sie protestierten damit gegen die Entscheidung des Gerichts, Yoon in Untersuchungshaft zu nehmen.Wie Yoons Anwälte am Sonntag mitteilten, habe dieser seine Anhänger um friedliche Proteste gebeten. Ihre Wut könne er aber voll und ganz verstehen.Yoon wurde von seinen Anwälten mit den Worten zitiert, dass eine Lösung von Problemen mit physischen Mitteln für die Nation und Einzelpersonen sehr schädlich sein könne.Gleichzeitig habe er die Hoffnung geäußert, dass die Polizei gegenüber den Protestierenden Nachsicht übt und nicht hart gegen sie vorgeht.Weiter berichteten Yoons Rechtsvertreter, dass der Präsident weiterhin sein Bestes geben werde, um auf dem Rechtsweg Zweck und Rechtmäßigkeit der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts klarzustellen. Er wolle nicht aufgeben und Fehler korrigieren, auch wenn dies Zeit brauche, hieß es weiter.