Nordkoreas Machthaber wendet sich mit Botschaft an Truppen in Russland

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich offenbar mit einer Botschaft an seine Truppen in Russland gewandt.Die US-Zeitung „Washington Post“ erhielt einen handschriftlichen, koreanischen Brief in der russischen Region Kursk und veröffentlichte diesen am Sonntag.Kim lobte darin die Soldaten für ihre harte Arbeit. Die Soldaten sollten keinen Augenblick vergessen, dass er allen eine gesunde und sichere Rückkehr wünsche.Am Ende des Briefs stehen der Name Kim Jong-un und das Datum 31. Dezember.Die Zeitung schrieb außerdem, dass nordkoreanische Soldaten in den letzten Tagen selten auf dem Schlachtfeld in der russischen Region Kursk zu sehen gewesen seien. Dort hat es erbitterte Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen gegeben.