Südkorea und VAE führen im Februar gemeinsame Militärübung durch

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) halten im Februar eine gemeinsame Militärübung ab.Die Übung finde unter Beteiligung von Heer, Marine und Marineinfanterie vom 10. bis 20. Februar in den VAE statt, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Montag mit.Aus Südkorea werden 14 Kriegsgeräte des Heeres, darunter K2-Kampfpanzer und K9-Panzerhaubitzen, sowie das Panzerlandungsschiff ROKS Cheon Ja Bong der Marine daran teilnehmen. Auch Soldaten des Heeres und der Marineinfanterie werden zum Einsatz kommen.Der Schwerpunkt liegt auf Übungen, die in Südkorea kaum durchführbar sind. Dazu zählen Schüsse mit dem K2-Panzer mit maximaler Reichweite und Schüsse mit der K9-Panzerhaubitze mit höchster Feuerrate.Für Südkorea wird es die zweite gemeinsame Übung mit einem nahöstlichen Land sein. Im Vorjahr gab es bereits eine gemeinsame Übung mit Katar.Das Verteidigungsministerium erhofft sich von der kommenden Übung verbesserte Fähigkeiten zur Durchführung gemeinsamer Operationen mit befreundeten Nationen. Auch die Hoffnung auf eine Steigerung der Rüstungsexporte sei damit verbunden.