Yoon ignoriert erneut Vorladung von Behörde für Korruptionsermittlungen

Photo : KBS News

Der inhaftierte Präsident Yoon Suk Yeol ist erneut einer Vorladung des Büros für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) nicht nachgekommen.Unter den aktuellen Umständen könne man sagen, dass eine zwangsweise Vorführung als sehr wahrscheinliche Maßnahme erwogen werde, sagte ein Beamter der Behörde am Montag.Es sei jedoch nicht völlig ausgeschlossen worden, Yoon im Untersuchungsgefängnis zu besuchen und zu vernehmen, fügte er hinzu.Nach der Verhaftung am 15. Januar war Yoon noch am selben Tag von Ermittlern des CIO verhört worden. Seitdem hat er sich keinem Verhör mehr gestellt.Das CIO geht davon aus, dass Yoon zunächst bis zum 28. Januar in Untersuchungshaft bleiben könnte.Über die genaue Frist und den Zeitpunkt, wann Yoons Fall der Staatsanwaltschaft übergeben werden soll, müsse mit der Staatsanwaltschaft noch beraten werden, erklärte die Behörde.