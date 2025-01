Südkorea eröffnet Botschaft in Kuba

Photo : YONHAP News

Südkorea hat offiziell eine Botschaft in Kuba eröffnet.Die Feier zur Eröffnung der Botschaft im Stadtteil Miramar in Havanna habe am Freitag (Ortszeit) stattgefunden, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Daran nahm Lee Joo-il, Generaldirektor für zentral- und südamerikanische Angelegenheiten des Außenministeriums, als Vertreter der südkoreanischen Regierung teil. Kuba wurde von Carlos Pereira, Generaldirektor für bilaterale Angelegenheiten im Außenministerium, vertreten.Südkorea und Kuba hatten am 14. Februar 2024 diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen.Erster südkoreanischer Botschafter in Kuba soll Lee Ho-yul werden. Der Karrierediplomat ist zurzeit noch Gesandter an der Botschaft in Mexiko. Die kubanische Regierung soll ihm bereits das Agrément erteilt haben.Wie verlautete, will auch Kuba bald eine Botschaft in Südkorea eröffnen.