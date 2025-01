Anhänger Yoons stürmen Gericht in Seoul

Photo : KBS News

Anhänger von Präsident Yoon Suk Yeol haben aus Protest gegen dessen Inhaftierung ein Gericht in Seoul gestürmt.Nachdem am frühen Sonntagmorgen der Erlass eines Untersuchungshaftbefehls gegen Yoon bekannt gemacht worden war, durchbrachen wütende Anhänger des Präsidenten die Polizeiblockade am Hintertor des Geländes des Bezirksgerichts Seoul West.Sie drangen ins Gerichtsgebäude ein und zerstörten Einrichtungsgegenstände.Erst mit einem Großaufgebot der Polizei konnte die Demonstration aufgelöst werden.Die Polizei nahm am Samstag und Sonntag 86 Demonstranten vor Ort fest. Sie werden in 18 Polizeistationen befragt.Die Polizei stufte die beispiellose Gewalt gegen die Judikative als Herausforderung der Rechtsstaatlichkeit ein. Sie teilte die Absicht mit, die Festgenommenen in Untersuchungshaft zu nehmen.