Koreanische Unternehmer nehmen an Trumps Amtseinführung teil

Photo : YONHAP News

Mehrere südkoreanische Unternehmer nehmen an der zweiten Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump teil.Vor der Vereidigungsfeier am Montag (Ortszeit) trafen der Vorsitzende der Shinsegae Group, Chung Yong-jin, der Vorsitzende des Unternehmerverbandes FKI, Ryu Jin, und weitere Unternehmer zwischen Freitag und Sonntag in Washington ein.Ein Teil der Unternehmer traf sich nach ihrer Ankunft mit amerikanischen Politikern, Unternehmern oder Mitgliedern der zweiten Trump-Regierung. Sie führten diplomatische Aktivitäten auf privater Ebene durch.In südkoreanischen Wirtschaftskreisen wird davon ausgegangen, dass das erste Treffen zwischen Trump und koreanischen Geschäftsleuten eine wichtige Gelegenheit für den Beginn einer Kommunikation zwischen beiden Ländern in den Bereichen Wirtschaft und Industrie bieten könnte.