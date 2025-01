Präsident Yoon will heute zu dritter Anhörung im Amtsenthebungsverfahren erscheinen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will heute zur dritten Anhörung im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn persönlich vor Gericht erscheinen.Das teilte sein Anwalt Yoon Gab-keun am Montag mit. Die Anhörung vor dem Verfassungsgericht ist für 14 Uhr geplant.Das Gericht will Beweise prüfen, die von der Nationalversammlung im Zusammenhang mit der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember eingereicht wurden.Der suspendierte Präsident wird voraussichtlich versuchen, seine Entscheidung für die Ausrufung des Kriegsrechts zu rechtfertigen. Wegen des Vorfalls wurde er am 14. Dezember vom Parlament abgesetzt. Das Verfassungsgericht muss nun darüber entscheiden, ob Yoon sein Amt endgültig verliert.Yoon soll sich am Montagabend im Untersuchungsgefängnis mit seinen Anwälten über die Argumentation vor Gericht abgestimmt haben.