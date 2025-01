Kommissarischer Präsident gratuliert Trump zur Amtseinführung

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat Donald Trump zur Amtseinführung als 47. Präsident der Vereinigten Staaten gratuliert.In einer am Dienstag in sozialen Medien veröffentlichten Mitteilung sprach Choi seine Glückwünsche an Präsident Trump und Vizepräsident JD Vance aus.Choi erklärte zudem, Südkorea freue sich darauf, während Trumps zweiter Amtszeit das Bündnis erneut zu stärken, so wie es bereits während seiner ersten Präsidentschaft gelungen sei.Trump legte am Montag Ortszeit in Washington den Amtseid ab und kehrte damit vier Jahre nach dem Ende seiner ersten Amtszeit ins Weiße Haus zurück.