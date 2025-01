Südkorea und USA beginnen gemeinsame Luftwaffenübung

Photo : YONHAP News

Die Luftstreitkräfte Südkoreas und der USA halten diese Woche ihre gemeinsame Übung „Ssangmae“ ab.Die erste Ssangmae-Übung in diesem Jahr findet vom heutigen Dienstag bis Freitag auf dem Stützpunkt in Wonju statt, wie die südkoreanische Luftwaffe bekannt gab.Bei der Übung fliegen Kampfflugzeuge beider Länder abwechselnd einen Luftwaffenstützpunkt auf der koreanischen Halbinsel an.In diesem Jahr sind auf südkoreanischer Seite Kampfjets vom Typ FA-50 und Kontrollflugzeuge vom Typ KA-1 des 8. Jagdgeschwaders im Einsatz. Die US-Luftwaffe beteiligt sich mit Erdkampfflugzeugen vom Typ A-10 des 51. Jagdgeschwaders.Die A-10 nimmt letztmals an der Ssangmae-Übung teil, da sie im Laufe dieses Jahres aus Korea abgezogen wird.Laut Major Yoon Pil-sang, FA-50-Pilot des 8. Jagdgeschwaders, würden beiden Seiten das Missionsumfeld der jeweils anderen Seite besser verstehen lernen. Auch wolle man taktisches Know-how teilen. Piloten beider Länder würden darüber hinaus als Kameraden, die den südkoreanischen Luftraum gemeinsam verteidigen, die Verteidigungsbereitschaft festigen.