Südkorea bekräftigt nach Trump-Äußerung Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sein Ziel der Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt.Anlass war die Aussage von US-Präsident Donald Trump, dass Nordkorea eine „Atommacht“ sei.Die Denuklearisierung Nordkoreas müsse als notwendige Bedingung für dauerhaften Frieden und Stabilität sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch weltweit stets angestrebt werden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jeon Ha-kyu, am Dienstag.Für die Entnuklearisierung Nordkoreas werde die südkoreanische Regierung weiterhin eng mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten, fügte er hinzu.Gleich nach seiner Amtseinführung hatte Trump am Montag (Ortszeit) gesagt, er sei sehr freundlich mit Kim Jong-un umgegangen. Dieser habe ihn gemocht. Nordkorea sei eine Atommacht. Er glaube, Kim werde sich über seine Rückkehr freuen.Zuvor hatte auch der designierte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in einer Senatsanhörung am 14. Januar Nordkorea als „Atommacht“ bezeichnet.