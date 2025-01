Kommissarischer Präsident will bald mit Trump telefonieren

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok will nach Möglichkeit bald ein Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump führen.Die Regierung werde auch eine Kommunikation zwischen hochrangigen Beamten beider Länder, einschließlich der Außen- und Industrieminister, in die Wege leiten, sagte Choi am Dienstag.Die Regierung habe bereits eine Delegation zu einem Arbeitsbesuch in die USA entsandt. Diese solle sich vor Ort über die Einzelheiten der Maßnahmen informieren, welche die Trump-Regierung in Kürze vorstellen werde. Es werde mit den USA kommuniziert, hieß es.Cho sicherte außerdem eine aktive Unterstützung der Regierung zu, wenn südkoreanische Unternehmen mit US-Partnern Kontakt aufnehmen oder kooperieren wollen.Südkorea wolle auf der Grundlage gemeinsamer Werte im Rahmen des Bündnisses mit den USA die politische Koordinierung verbessern und den gegenseitigen Nutzen mehren, hieß es weiter.Choi hatte zuvor Trump zur Amtseinführung gratuliert. In der Glückwunschbotschaft hieß es, die Republik Korea freue sich darauf, während Trumps zweiter Amtszeit das Bündnis erneut zu stärken, so wie es bereits während seiner ersten Präsidentschaft gelungen sei.