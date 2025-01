Gefangener nordkoreanischer Soldat war über Feind uninformiert

Photo : YONHAP News

Ein von der ukrainischen Armee gefangen genommener nordkoreanischer Soldat ist nach Russland gekommen, ohne zu wissen, gegen wen er kämpfen soll.Das sagte der Nordkoreaner in einem Verhör, wie ein am Montag (Ortszeit) vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf X veröffentlichtes Video zeigt.Es handelt sich um einen der zwei Nordkoreaner, die die ukrainischen Streitkräfte in der russischen Region Kursk lebend gefangen genommen haben sollen. Die Gefangennahme hatte Selenskyj am 12. Januar bekannt gegeben.Auf die Frage, ob er etwas über die Verluste der nordkoreanischen Truppen wisse, antwortete der Soldat, es habe viele unter den Kollegen gegeben, die mit ihm gekommen seien. Aber er wisse nicht, wie viele es insgesamt seien.Die Tatsache, dass Soldaten auf russisches Territorium verlegt und ausgebildet worden seien und dass sie von solchen Informationen vollständig abgeschnitten worden seien, sei durch die Aussagen der Gefangenen bestätigt worden, erklärte Selenskyj.