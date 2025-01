Präsident Yoon erscheint zu Anhörung im Amtsenthebungsverfahren

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist zu einer Anhörung im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn vor dem Verfassungsgericht erschienen.Es ist das erste Mal in Südkorea, dass ein Staatspräsident persönlich vor dem Verfassungsgericht erschien.Yoon fuhr am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Fahrzeug des Justizministeriums vor dem Gebäude des Verfassungsgerichts in Seoul vor.In der Anhörung soll sich Yoon zur Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember äußern. Auch sollen damit zusammenhängende Beweise geprüft werden, darunter Aufnahmen von Überwachungskameras der Nationalversammlung.Yoon will die Gründe vorstellen, warum er das Kriegsrecht verhängt hatte.