Präsident Yoon erscheint zu Anhörung im Amtsenthebungsverfahren

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist zu einer Anhörung im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn vor dem Verfassungsgericht erschienen.Yoon fuhr am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Fahrzeug des Justizministeriums vor dem Gebäude des Verfassungsgerichts in Seoul vor.In seiner Stellungnahme betonte Yoon, dass er sein Leben nach den Prinzipien der liberalen Demokratie geführt habe. Er forderte das Gericht auf, als Hüter der Verfassung seinen Fall gründlich zu prüfen.Yoon erklärte zudem, dass er nach der Ausrufung des Kriegsrechts keine Anweisung gegeben habe, die im Parlament versammelten Abgeordneten aus dem Gebäude zu entfernen.Das Gericht ließ unterdessen den früheren Innenminister Lee Sang-min sowie den präsidialen Chefsekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten Park Chun-sup als Zeugen zu. Zuvor hatte Yoons Verteidigerteam die Zulassung von mindestens 24 Zeugen beantragt.