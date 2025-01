Kospi-Börse gibt wegen Zollsorgen nach

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Dienstag wegen Zollsorgen nachgegeben.Der Index verlor 0,08 Prozent auf 2.518,02 Zähler.Die Stimmung an der Börse sei durch eine Reihe von protektionistischen Maßnahmen des neuen US-Präsidenten getrübt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Trump hatte gleich nach dem Amtsantritt am Montag seine "America First"-Politik unterstrichen. Anfang Februar sollen ihm zufolge Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada erhoben werden.